Пермяки требуют провести публичные слушания по синагоге для "Хабад Любавич" в выездной приёмной мэра – школе №120

Пермяки, заинтересованные в публичном обсуждении строительства синагоги для общины "Хабад Любавич", обратились к главе Перми Дмитрию Смойлову. Они просят провести слушания в актовом зале школы №120, рассчитанном на 200 мест, рассказал Накануне.RU один из противников стройки, активист Роман Юшков.

"Это школа, которая находится в микрорайоне Светлый, где должна появиться синагога. Школа известна местным жителям тем, что туда люди ходят голосовать, там проходят встречи с депутатами, там же работает выездная приёмная мэра. Там хороший, просторный актовый зал на 200 человек, это очень логичное решение. А проводить слушания в том крохотном тесном подвале, который предлагают сейчас, бесперспективно", - заявил Юшков.

Обращение подано перед 8 марта, ответ власти должны дать за месяц, но Юшков уверен, что он появится быстрее – уже в марте слушания должны состояться.

Напомним, земля, на которой, возможно, появится синагога, расположена в Дзержинском районе, недалеко от перекрёстка Локомотивной – Энгельса. Там, как полагают инициаторы стройки, развита инфраструктура, есть нужные ресурсы – сети тепло- и электроснабжения и прочее. На участке в 0,64 га предполагается построить 3-4-этажное здание общей площадью в 4,5 тыс. "квадратов".

Общественные слушания о появлении синагоги должны были состояться в 18.00 14 февраля в актовом зале общественного центра "Светлый", однако их отменили за сутки. Тогда Юшков заявил Накануне.RU, что такой шаг – хамство в ответ на сложную проделанную работу.