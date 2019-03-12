Рособрнадзор расскажет вузам о требованиях к их официальным сайтам

Рособрнадзор расскажет вузам о требованиях к их официальным сайтам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Для разъяснения требований законодательства ведомство организует вебинар.

Ранее Рособрнадзором были проанализированы официальные сайты 1391 вуза. "У 128 образовательных организаций официальные сайты не функционировали", - говорится в сообщении.

Мониторинг также показал, что практически у всех вузов (97,99%) были выявлены нарушения, из них почти у 109 (8%) образовательных организаций нарушено более 26% показателей, утвержденных приказом Минобрнауки России.

"Среди типичных нарушений – отсутствие на сайте копий локальных нормативных актов, информации о преподавательском составе и материально-техническом обеспечении, о результатах приема, перевода, восстановления и отчисления студентов, условиях обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и многое другое", - отметили в Рособрнадзоре.