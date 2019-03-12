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Происшествия Челябинская область

Главе Чебаркуля предъявили обвинение в получении взятки

Главе Чебаркуля Сергею Ковригину предъявлено обвинение в получении взятки.

Напомним, Ковригина обвиняют в получении взятки. 1 марта чиновник был задержан. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в 2016 году Ковригин получил взятку в размере более 50 тыс. руб. в виде услуг неимущественного характера от представителя коммерческой организации. За это организации были переданы объекты муниципальной собственности.

Сейчас Ковригин находится под стражей.

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Главе Чебаркуля предъявили обвинение в получении взятки

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Теги: Сергей Ковригин, Чебаркуль, глава, взятка, уголовное дело, обвинение



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