Главе Чебаркуля предъявили обвинение в получении взятки

Главе Чебаркуля Сергею Ковригину предъявлено обвинение в получении взятки.

Напомним, Ковригина обвиняют в получении взятки. 1 марта чиновник был задержан. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в 2016 году Ковригин получил взятку в размере более 50 тыс. руб. в виде услуг неимущественного характера от представителя коммерческой организации. За это организации были переданы объекты муниципальной собственности.

Сейчас Ковригин находится под стражей.