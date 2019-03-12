Прекращено уголовное дело бывшего гендиректора "Силовых машин" о разглашении гостайны

Суд в Петербурге прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора "Силовых машин" Романа Филиппова по делу о разглашении гостайны.

Ему назначен штраф в размере 150 тыс. рублей, передает ТАСС.

Филиппов был задержан в Санкт-Петербурге в июле 2017 года. После обыска в рабочем кабинете и по месту жительства гендиректор был допрошен в качестве подозреваемого. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.

Совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" - ООО "Сименс технологии газовых турбин" - выполняло заказ на поставки турбин для реализации проекта в Тамани. В германском концерне заявили, что как минимум две из четырех турбин в нарушение условий контракта были поставлены в Крым.