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Прекращено уголовное дело бывшего гендиректора "Силовых машин" о разглашении гостайны

Суд в Петербурге прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора "Силовых машин" Романа Филиппова по делу о разглашении гостайны.

Ему назначен штраф в размере 150 тыс. рублей, передает ТАСС.

Филиппов был задержан в Санкт-Петербурге в июле 2017 года. После обыска в рабочем кабинете и по месту жительства гендиректор был допрошен в качестве подозреваемого. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.

Совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" - ООО "Сименс технологии газовых турбин" - выполняло заказ на поставки турбин для реализации проекта в Тамани. В германском концерне заявили, что как минимум две из четырех турбин в нарушение условий контракта были поставлены в Крым.

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Прекращено уголовное дело бывшего гендиректора "Силовых машин" о разглашении гостайны

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Теги: силовые машины, роман филиппов



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