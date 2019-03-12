Житель Оренбурга, устроивший дебош на рейсе в Москву, стал фигурантом уголовного дела

12 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Приволжский ФО

Житель Оренбурга, устроивший дебош на рейсе в Москву, стал фигурантом уголовного дела

В отношении дебошира на рейсе "Оренбург-Москва" завели уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти при исполнении, сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении СКР на транспорте.

Инцидент произошел 11 марта в 20.50 местного времени - на борт самолета, следовавшего рейсом "Оренбург – Шереметьево" потребовали наряд полиции. Местный житель во время посадки на самолет находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, мешая работе экипажа. "Командиром воздушного судна принято решение об отказе данному пассажиру в перелете, в связи с нарушением Правил поведения пассажиров при предполетном обслуживании. Мужчина был снят с рейса и доставлен в дежурную часть ЛОП в аэропорту Оренбурга, где в отношении него сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

При этом в отношении сотрудника полиции 37-летний дебошир также выражался нецензурной бранью.

"В настоящее время по уголовному делу произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, истребована запись с камер видеонаблюдения, подозреваемый направлен на прохождение медицинского освидетельствования",- добавили в ведомстве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Житель Оренбурга, устроивший дебош на рейсе в Москву, стал фигурантом уголовного дела

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: оренбург, москва, дебошир, скр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 112

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети