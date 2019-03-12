Житель Оренбурга, устроивший дебош на рейсе в Москву, стал фигурантом уголовного дела

В отношении дебошира на рейсе "Оренбург-Москва" завели уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти при исполнении, сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении СКР на транспорте.

Инцидент произошел 11 марта в 20.50 местного времени - на борт самолета, следовавшего рейсом "Оренбург – Шереметьево" потребовали наряд полиции. Местный житель во время посадки на самолет находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, мешая работе экипажа. "Командиром воздушного судна принято решение об отказе данному пассажиру в перелете, в связи с нарушением Правил поведения пассажиров при предполетном обслуживании. Мужчина был снят с рейса и доставлен в дежурную часть ЛОП в аэропорту Оренбурга, где в отношении него сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

При этом в отношении сотрудника полиции 37-летний дебошир также выражался нецензурной бранью.

"В настоящее время по уголовному делу произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, истребована запись с камер видеонаблюдения, подозреваемый направлен на прохождение медицинского освидетельствования",- добавили в ведомстве.