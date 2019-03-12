Ответный удар Порошенко. Суд завел дело о несоответствии Авакова занимаемой должности

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о несоответствии главы МВД Украины Арсена Авакова занимаемой должности. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте суда. Причем дело будет рассмотрено в ускоренном порядке без уведомления и вызова сторон как такое, для которых приоритетным является быстрое решение. Политологи усматривают в этом ответный ход президента Петра Порошенко, который хочет устранить Авакова, действующего против него.

Иск подан к премьер-министру Владимиру Гройсману из-за того, что он до сих пор не внес в Верховную раду представление об увольнении Авакова. Первопричиной же названо несоответствие Авакова требованиям членов Кабинета министров, в частности то, что он не владеет мовой, а всегда говорит и пишет в соцсетях по-русски. Истец просит суд признать это противоправными действиями. Озабоченность тем, что Аваков не владеет мовой, не возникала пять лет и появилась как раз накануне президентских выборов, когда Аваков открыто заявил о разоблачении "сеток Порошенко" для подкупа избирателей.

Напомним, еще 23 февраля Аваков заявил, что против него готовится провокация, чтобы не дать ему разоблачить фальсификации выборов президента. Позже депутат Рады Сергей Лещенко, покинувший "Блок Петра Порошенко", сообщил, что Порошенко намерен уволить Авакова, поскольку тот противодействует подкупу избирателей в пользу президента.

Как пишут "Вести", ссылаясь на источники в суде и администрации президента, Порошенко обратился к депутату Рады Сергею Кивалову, чтобы тот продавил нужное решение суда. Чтобы не "светиться" самому, Порошенко попросил Кивалова "сопровождать" рассмотрение иска. За это Кивалов получил $5 млн.

"Удивляться не надо. За кампанию по отстранению Яценюка было заплачено гораздо больше. Аваков - не премьер-министр, но ставки сегодня куда выше, чем в 2016-м с Яценюком", - сказал источник в администрации Порошенко.

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк считается креатурой Кивалова, который, напомним, был одним из авторов закона о региональных языках, принятого в 2012 году и отмененного сразу после переворота в Киеве.

Добавим, что отношения Авакова и Порошенко еще более обострились после того, как боевики запрещенного в России "Национального корпуса", который связывают с Аваковым, устроили столкновения у администрации президента в Киеве и Черкассах, требуя от олигарха посадить в тюрьму своего давнего и близкого бизнес-партнера - замглавы СНБО Олега Гладковского за многолетние хищения в ВСУ.

Политолог Владимир Фесенко считает, что если противостояние между Аваковым и Порошенко будет усиливаться и дальше, "то острый политический кризис просто неминуем".