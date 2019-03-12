Митрополит Кирилл пригласил екатеринбуржцев к участию в молебне торжества православия

Как сообщало Накануне.RU, 17 марте в Екатеринбурге пройдет молебен на площадке у театра Драмы на Октябрьской площади, где планируется строительство храма Святой великомученицы Екатерины.

Как передает корреспондент Накануне.RU в екатеринбургской епархии, Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Кирилл отслужит так называемый чин Торжества Православия, традиционно совершаемый в первое воскресенье Великого поста.

Накануне митрополит Кирилл обратился к верующим и пригласил их к участию в молебне.

Напомним, изначально храма Святой великомученицы Екатерины предлагали возвести на площади Труда, но в 2010 году идея не нашла понимания у большинства горожан. В начале 2018 года губернатор Евгений Куйвашев заявил о переносе места строительства храма на Октябрьскую площадь. Предполагается, что храм будет возведен к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.