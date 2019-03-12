Перед запуском транспортной реформы в Екатеринбурге сменили профильного чиновника

В Екатеринбурге переда запуском транспортной реформы решили сменить профильного чиновника. Новым главой комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети стал бывший начальник отдела ГИБДД УВД г. Екатеринбурга, подполковник полиции Игорь Ощепков. Об этом сообщается на сайте администрации города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Прошлый глава комитета Игорь Федотов ушёл в отставку.



Игорь Федотов

Напомним, глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал приостановить транспортную реформу, которую должны запустить 1 июля этого года, если мэрия не успеет просчитать все, что связано с перераспределением маршрутов без увеличения стоимости проезда. По его словам, единственным способом сохранения существующих тарифов является увеличение выручки транспортных предприятий путем как раз перераспределения маршрутов.

"Транспортники по закону имеют право прийти и показать все затраты и снова поднять вопрос о тарифах. Мы сами сперва отдаем выручку, а потом горожанам предъявляем повышенные тарифы. Это нормально? Сейчас с этой темой мы разбираемся отдельно. И если до конца мы эти решения не обсудим и не примем, то с 1 июля в транспортную реформу не пойдем, я ее приостановлю", - заявил Высокинский.

Ранее администрация анонсировала перемены в маршрутной сети общественного транспорта в связи с ликвидацией частного автобусного маршрута №024.