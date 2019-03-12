Автоледи из Бурятии задавила следователя, который хотел вызвать ее на допрос

Жительница Бурятии осуждена за применение насилия к представителю Следственного комитета. Она сбила его на машине.

Как сообщили Накануне.RU в республиканской прокуратуре, все случилось в августе прошлого года в селе Телемба Еравнинского района. Женщина не желала быть допрошенной в качестве свидетеля по уголовному делу, и, сидя за рулем своего автомобиля, совершила наезд на старшего следователя Еравнинского межрайонного следственного отдела СУ СКР Бурятии.

Как отметили в ведомстве, сотрудник получил удар передней частью машины, от чего испытал сильную физическую боль. Приговором суда автоледи назначено пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор уже вступил в законную силу.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге мать с коляской сбили на иномарке из-за отказа убрать за собакой.