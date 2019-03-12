Убирают недостаточно быстро: в Тюмени подвели итоги уборки снега

Тюменские "единороссы" в рамках партийного проекта "Школа грамотного потребителя" провели опросы горожан о качестве уборке снега во дворах их домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Единой России"

Жители города пожаловались на то, что уборка снега проводится недостаточно оперативно, некоторые тюменцы отметили, что убирать снег начинают только после напоминаний жильцов об этом. Из-за несвоевременной уборке, по словам жильцов многоэтажек, сузились проезжие полосы для транспорта, образовались колеи, что привело к мелким ДТП. Отметим, что более половины опрошенных сообщили, что уборка снега проводится надлежащим образом.

В качестве пожеланий тюменцы отметили, что хотели бы, чтобы снег убирался вовремя и до асфальтового покрытия, а в дни небольшого снегопада сметался метлами. Также респонденты сообщили, что при образовании наледи тротуарные дорожки не посыпаются песком и не убирается наледь.

Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев в разговоре с корреспондентом Накануне.RU сообщил, что у него, как у жителя города есть претензии по уборке снега, но не к городским властям, а к управляющим компаниям.

"Конечно, есть небольшие недоработки. На мой взгляд, очень долго очищаются обочины. Гололеда нет, как такового, завалов нет. Но нужно тщательней убирать обочины, чтобы в городе было меньше грязи. Я проживаю в Заречной части города. Есть нарекания к работе управляющих компаний: где-то наледи на тротуарах, снег в кучи свален, вывозится долго. Где парковочные места, машину припарковать невозможно. Понятно, что управляющие компании не хотят нести дополнительные траты. Потому ждут, когда снег побыстрее растает и чистить вроде бы будет не надо. Но сколько гряди будет! И людям по этой грязи ходить. Наверное, такое, в принципе, есть в каждом районе", - отметил парламентарий.

По его словам, такие претензии к управляющим компаниям возникают ежегодно. Несколько лет назад в городе прошла "коммунальная реформа" - для управляющих компаний ввели лицензирование, в результате чего 10% компаний с рынка ушли, а оставшиеся 90% получили лицензии и ничего существенно не изменилось.

Работой с управляющими компаниями, по мнению депутата, необходимо озадачиться городскому департаменту ЖКХ.

При этом Артем Зайцев заявил, что с уборкой снега Тюмень достойно справилась. Депутат сравнил уборку снега в областной столице с уборкой снега в городах Югры: Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске.

"Там дороги убираются гораздо хуже", - заявил парламентарий.

Депутат Тюменской городской думы Александр Чепик, комментируя качество уборки снега отметил, что город, в целом справляется. По его словам, сложности возникают лишь при обильных осадках.

"Убирают нормально снег. Единственное, что в пиковую нагрузку, техники маловато. Конечно, нужно учитывать такие моменты. Если мы говорим про штатную работу, снег вывозится, дороги чистятся, проблемы в этом нет. Что касается пиковых нагрузок, да, не справляются, нужно подбирать еще запасные подрядные организации. Можно договориться, провести конкурс на субподрядные организации, чтобы они помогали убирать снег при обильных снегопадах",

Отметим, что основная масса на плохую уборку снега от тюменцев поступила на прошлой неделе - в дни обильных снегопадов. Жители города выкладывали в соцсети фотографии заснеженных домов. Большое число обращений поступило на портал "Тюмень - наш дом", и в одноименную группу социальной сети "ВКонтакте".

"Здравствуйте. Пожалуйста, помогите в решении проблемы. Наш дом на ул. Садовая, 111 завален снегом со всех сторон, УК не чистит. Сегодня ждала, но увы и ах. С парковки не выехать, во двор не заехать".

"Геологоразведчиков, 38, три недели назад свалили кучу снега на пешеходную дорожку, напрочь перекрыв проход. Подъезды во двор за всю зиму не чистились ни разу, про парковки вообще разговор отдельный, их вообще никогда не чистят, с крыши свисают сосульки".

"Всю зиму плохо чистится двор у дома Текстильная, 1. Не чистится и не вывозится снег из дворов. В УК обращаться бесполезно, не работают они. Снег в лучшем случае сгребут в кучи и оставят. От подъездов выход не расчищается", - такие сообщения оставили люди на странице "Тюмень - наш дом" в соцсети "ВКонтакте".

Стоит отметить, что на жалобы оперативно реагируют - по каждой дается ответ, в котором сообщается, сколько дней дается коммунальщикам на приведение придомовой территории в норму.

Сейчас, когда снегопады отступили, горожане жалуются не на некачественную уборку, а на складирование снежных масс где придется: на парковках, газонах, рядом с пешеходными переходами.

Добавим, что на этой неделе тюменцам обещают переменчивую погоду: сегодня в городе прогнозируют дождь при температуре +4, четверг и пятница, а также начало следующей недели в Тюмени, согласно прогнозам синоптиков, должны быть снежными.