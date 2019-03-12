США планируют высадить людей на Луну в 2028 году

США планируют совершить очередную пилотируемую миссию на Луну в 2028 году. Об этом говорится в проекте бюджета НАСА.

В ходе экспедиции американцы планируют отработать технологии пилотируемого полета на Марс.

НАСА запросило на 2020 финансовый год бюджет в размере $21 млрд, что на 6% больше прошлогоднего. На лунную программу предполагается выделение до 50% средств бюджета, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что НАСА просит Роскосмос разработать версию космического корабля "Союз" для полетов на Луну. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Позднее сообщалось, что Россия будет проводить разработку модификации космического корабля"Союз" для полетов к Луне за собственные средства.