Воронежская область в рамках нацпроекта «Демография» усилит работу по вовлечению населения в занятия спортом

Участие Воронежской области в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» обсудили в ходе заседания президиума регионального правительства, которое прошло накануне под председательством губернатора Александра Гусева. Как передает корреспондент Накануне.RU, для обеспечения участия Воронежской области в реализации федерального проекта разработан региональный проект «Спорт – норма жизни», заключены соглашения с министерством спорта.

Руководитель департамента физической культуры и спорта области Владимир Кадурин заверил, что для Воронежской области поставленные в указе президента страны задачи вполне выполнимы. Уже сегодня в регионе в систематические занятия физкультурой и спортом вовлечено уже более 950 000 человек, то есть более 44% всех жителей, что выше среднероссийского значения (40,5 %).

Например, в мероприятиях ГТО с 2016 года по настоящее время приняло участие более 200 000 жителей региона, из них почти половина выполнили нормативы на знак отличия. По итогам 2018 года по комплексной оценке результатов внедрения Комплекса ГТО, проводимой Министерством спорта, Воронежская область занимает 1 место среди всех субъектов РФ, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Сегодня больший процент занимающихся физической культурой и спортом в регионе приходится на возрастную группу до 30 лет. Поэтому акцент в текущей работе будет сделан на проведение мероприятий для граждан среднего и старшего возраста.

Срок реализации регионального проекта составляет 6 лет (2019–2024 гг.) с общим объемом финансирования 1905,70 млн рублей. В этом году в соответствии с соглашениями предусмотрено финансирование в объеме почти 605 млн рублей.Средства будут направлены на улучшение состояния спортивной инфраструктуры в Воронеже и муниципалитетах. В частности, в столице Черноземья будет введен в эксплуатацию Центр гребли на байдарках и каноэ, включающий в себя как спортивные сооружения для развития спорта высших достижений, так и комплекс плоскостных сооружений, доступных для всех граждан. Планируется построить в Воронеже два футбольных поля: одно – на тренировочной базе в Тенистом, другое – в муниципальной спортивной школе олимпийского резерва по футболу. В рамках создания доступной спортивной инфраструктуры намечено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на базе гимназии им. Киселева.

В 13 муниципальных районов в текущем году будет передано оборудование для создания современных площадок для подготовки и сдачи нормативов ГТО. В 2020–2021 годах его получат и остальные муниципальные районы.В рамках подпрограмм «Развитие футбола» и «Развитие хоккея» в РФ в этом году будет поставлено оборудование для учреждений спортивной подготовки по хоккею, в 2022 году намечено строительство ледовой арены в г. Борисоглебске, а в 2023 году – футбольного манежа в г. Воронеже.

В соответствии с программой «Наследие Чемпионата мира – 2018» запланировано дооборудовать искусственными полями и дополнительной спортивной инфраструктурой стадионы «Чайка» и «Локомотив». В частности, на «Чайке», помимо футбольной зоны, будет создана инфраструктура для развития легкой атлетики, доступной не только спортивным школам, но и всему населению города. В соответствии с областной адресной инвестиционной программой за счет внебюджетных средств в регионе в этом году сдадут в эксплуатацию 39 объектов спорта. Объем средств на данные цели оценочно составит порядка 957 млн рублей.

Кроме того, по решению министерства спорта РФ Воронежская область с этого года стала пилотным регионом по созданию экспериментальной площадки по разработке модели взаимодействия исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления с фитнес-клубами по вовлечению населения в занятия физкультурой и спортом по проекту фокус-групп «Я в фитнесе».

Владимир Кадурин сообщил, что в апреле на заседании президиума правительства области на рассмотрение будет представлена концепция подготовки спортивного резерва в регионе до 2025 года, соответствующая федеральной концепции. На базе Губернского педагогического колледжа в 2019 году будет создано учреждение интернатного типа для одаренных детей в сфере физической культуры и спорта с круглосуточным пребыванием. В целом, запланированная в Воронежской области работа в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» будет направлена, в первую очередь, на создание комфортных и благоприятных условий для проживания граждан на территории области посредством предоставления качественных услуг для ведения активного и здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом.

В ходе обсуждения Александр Гусев поинтересовался, каким образом, кроме как с помощью крупных спортобъектов, планируется привлекать население к занятиям физкультурой.Владимир Кадурин пояснил, что работа начата. В частности, идет строительство плоскостных спортивных сооружений, таких, как лыжероллерные трассы в Хохольском и Лискинском районах, Бутурлиновке. Также было отмечено, что важно отремонтировать те объекты, которые есть на территории Воронежа и пригодны для занятий населения спортом. По поручению губернатора готовится проект по стадиону «Буран».

Александр Гусев подчеркнул, что привлекать население к занятиям спортом и здоровому образу жизни необходимо через трудовые коллективы. "Давайте мы через профессиональные объединения постараемся до руководителей предприятий, организаций донести наши возможности и понять их потребности. Надо информационно с ними повзаимодействовать, чтобы массово вовлечь как раз ту категорию, к которой сейчас нужно больше всего усилий приложить, – граждан в возрасте от 30 до 60 лет", – сказал губернатор и дал соответствующие поручения профильным департаментам.