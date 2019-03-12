12 Марта 2019
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Дмитрий Артюхов расширил состав ямальского правительства

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов включил в состав правительства автономного округа директора департамента информационных технологий и связи Кирилла Албычева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Соответствующее распоряжение было подписано накануне. Как отмечают в пресс-службе окружного правительства, таким образом будет усилен блок информационных технологий. В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день это одно из важнейших направлений.

От Кирилла Албычева ждут предложений по совершенствованию госполитики в области цифровой экономики и информтехнологий, поскольку под его руководством будут разрабатываться научно-технические и инновационные программы, региональные законы и проекты, реализовываться государственные программы и поручения президента в IT-сфере.

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Дмитрий Артюхов расширил состав ямальского правительства

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Теги: правительство, состав, Дмитрий Артюхов, Кирилл Албычев



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