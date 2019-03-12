12 Марта 2019
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Наука и техника За рубежом

Тройной объектив и зарядка друг от друга: стало известно, какими будут новые iPhone

Стало известно, какими особенностями будут обладать новые смартфоны iPhone, которые ждут к сентябрю этого года.
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Сообщается, что iPhone будут обладать тройным объективом, позволяющим создавать объемные высококачественные фото. Также эффективнее станет система распознавания лиц, но при этом размер смартфонов останется прежним. Не исключено, что новое поколение Apple будет обладать функцией беспроводной зарядки, реализованной в Galaxy 10. Таким образом, устройства смогут заряжаться друг от друга.

Кроме прочего, экраны моделей будут иметь более контрастные и насыщенные цвета благодаря технологии OLED. Утверждается также, что Apple может перейти от своего разъема для зарядки Lightning к единому USB-C, но специалисты считают, что на это мало шансов, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в феврале компания Samsung провела презентацию своих новых гаджетов. "Гвоздем программы" стал смартфон Samsung Galaxy Fold со складным безрамочным дисплеем и сразу шестью камерами.

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Тройной объектив и зарядка друг от друга: стало известно, какими будут новые iPhone

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Теги: iPhone, гаджеты, новинки



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