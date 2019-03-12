Большинство родителей высказались за дресс-код в школах

72% родителей выступили в поддержку дресс-кода в российских школах, говорится в исследовании проекта Mail.ru дети.

Около 33% респондентов выступили за единую школьную форму.

Только некоторые из опрошенных выступили за послабления в одежде для школьников. Так, 36% родителей допустили цветные пряди в волосах учеников, 13% готовы разрешить пирсинг.

Как сообщает РИА Новости, по мнению россиян, школьная форма дисциплинирует детей, нивелирует видимую разницу в доходах их родителей.

Напомним, в конце прошлого года в Пермском крае руководство школы отстранило от учебы мальчика из-за того, что он пришел на уроки в джинсах.

Ранее аналогичный инцидент произошел с дочерью депутата пермской городской думы Надежды Агишевой. Директор гимназии им. братьев Каменских приняла решение отстранить девочку от уроков из-за нарушения требований к внешнему виду и одежде. Школьница пришла на занятия с розовыми волосами.