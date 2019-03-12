12 Марта 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО

Депутатов ЛДПР тюменской "матрешки" после переезда Сысоева в Тюмень ждет повышение

На мандат депутата Госдумы от ЛДПР, который освободится после сложения Владимиром Сысоевым полномочий, будут претендовать депутаты Ямала и Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Владимир Сысоев на выборах 2016 г. возглавлял региональную группу №135 (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ). В случае досрочного ухода парламентария мандат должен перейти второму номеру – руководителю фракции ЛДПР в заксобрании ЯНАО Александру Голубенко. Другим претендентом на мандат является глава депутатского объединения либерал-демократов в думе ХМАО Евгений Марков, который шел в списке под третьим номером. Он может получить мандат в случае, если второй номер региональной группы напишет отказ.

В ЛДПР отмечают, что консультации по передаче мандата состоятся после сложения депутатских полномочий Сысоевым.

Как сообщало Накануне.RU, Владимир Сысоев стал заместителем губернатора Тюменской области, он будет курировать департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации. Ранее депутата прочили на пост в правительстве Югры с перспективой назначения новым губернатором Ханты-Мансийского автономного округа.

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Депутатов ЛДПР тюменской "матрешки" после переезда Сысоева в Тюмень ждет повышение

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Теги: Владимир Сысоев, ЛДПР, заместитель губернатора Тюменской области, Евгений Марков, Александр Голубенко



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