12 Марта 2019
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"Обещали до 12 марта". Екатеринбургский ДК "Химмаш" до сих пор не перешёл в госсобственность

Администрация Екатеринбурга не уложилась в сроки и не успела перевести ДК "Химмаш" из частной собственности в государственную до 12 марта. Как сообщила Накануне.RU участница инициативной группы по спасению учреждения культуры Оксана Захватошина, жители пойдут на личную встречу с главой города Александром Высокинским 20 марта.

"В администрации Чкаловского района нам сказали, что собственнику предложен участок на ВИЗе, который резервировался под "Экспо-парк". По информации компании, они не согласились на этот проект. Сейчас прорабатывают другие варианты", - рассказала Оксана Захватошина.

Добавим, что еще 12 декабря 2018 года глава Екатеринбурга пообещал инициативной группе осуществить переход собственности до 12 марта 2019 года.

ДК Химмаш, Екатеринбург(2018)|Фото: facebook.com, Андрей Рожков

"На сегодняшний день в здании протекает крыша. Пока власти и собственник решают, что со всем этим делать, дети занимаются под проливным дождём! Кровля нуждается в ремонте! Долгожданном ремонте! Мы исправно платим налоги! И очень верим, что наша власть будет не только говорить, но и делать", - сообщают участники инициативной группы.

Судьба ДК "Химмаш" находится в подвешенном состоянии уже год. 22 февраля 2018 года прошла первая акция недовольных возможным закрытием и сносом учреждения, когда к мэрии Екатеринбурга вышли люди, чтобы защитить дворец культуры.

митинг против сноса ДК Химмаш(2018)|Фото: Накануне.RU

"Мы направили два запроса в администрацию города и попросили назначить личный прием. Почему не уложились в сроки - видимо, объяснят непосредственно на приеме", - резюмировала Оксана Захватошина.

Напомним, граждане боятся, что собственник - компания "AVS Group" - снесет учреждение и построит на его месте жилой комплекс с административными помещениями. Неравнодушные екатеринбуржцы уже не раз проводили акции в защиту ДК "Химмаш". Инициативная группа в марте 2018 года принесла в приемную Владимира Путина более 5 тыс. подписей.

В пресс-службе инвестиционной компании "AVS Group" сообщили, что с весны 2018 года между городом, областью и компанией идёт диалог по замене земельного участка под строительство.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина заверяла, что ДК "Химмаш" сносить не будут.

митинг против сноса ДК Химмаш, городская администрация(2018)|Фото: Накануне.RU

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"Обещали до 12 марта". Екатеринбургский ДК "Химмаш" до сих пор не перешёл в госсобственность

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Теги: ДК Химмаш, дети, Андрей Рожков, Оксана Захватошина, Евгений Куйвашев, AVS Group, Высокинский



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