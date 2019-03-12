В Екатеринбурге появятся три новых сельскохозяйственных рынка

В столице Среднего Урала городские власти запланировали строительство трёх рынков для торговли сельскохозяйственной продукцией и реконструкцию двух существующих.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, такая информация была озвучена на заседании комиссии думы Екатеринбурга по экономическому развитию при анализе развития товарного рынка в областном центре.

По словам председателя комитета по товарному рынку администрации города Елены Чернышевой, пока известны два адреса, где разместятся новые объекты торговли: Космонавтов, 100 (неподалёку от ул. Шефской) и на Новомосковском тракте. К этим площадкам уже проявили интерес конкретные инвесторы, чьи имена Чернышева озвучивать не стала. Адрес третьей территории представители мэрии пока не называют, но площадка, скорее всего, появится в Орджоникидзевском районе.

Кроме того, к 300-летию Екатеринбурга (2023 год) запланирована реконструкция действующих "Шарташского рынка" и "Рынка на Громова".