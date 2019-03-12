"Замминистра поскользнулась!" Глава Перми получил прокурорское представление за плохую очистку города ото льда

Глава Перми Дмитрий Самойлов получил представление – в городе плохо убирали снег, из-за чего горожане, в числе которых – замминистра строительства, получили травмы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

В первую декаду марта горожане массово обращались за помощью на станцию "скорой помощи" – из-за плохой очистки тротуаров или льда они поскальзывались, падали и получали травмы. Усугубило ситуацию то, что администрации районов абсолютно не следили за подрядчиками, которые должны были убирать лёд.

Прокурор Перми через представление потребовал от Самойлова строго наказать виновников бездействия. Обстоятельства получения каждой травм проверят по поручению правоохранителей.

Напомним, за последнюю неделю от гололёда в Перми пострадали более 150 человек, в том числе заместитель министра строительства региона.