12 Марта 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область

Глава Тюменской области взял в заместители депутата Госдумы от ЛДПР

Губернатор Тюменской области Александр Моор сделал депутата Госдумы от "тюменской матрёшки" Владимира Сысоева своим заместителем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе глав региона.

В должность он вступает сегодня. Курировать будет департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации.

Напомним, в Госдуме Сысоев был первым заместителем председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, представлял фракцию ЛДПР. Известен как близкий партнер тюменского депутата Олега Чемезова. Ранее сообщалось, что, возможно, основные амбиции Владимира Сысоева нацелены на пост губернатора Югры.

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Глава Тюменской области взял в заместители депутата Госдумы от ЛДПР

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Теги: Александр Моор, Владимир Сысоев, заместитель



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