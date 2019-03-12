Глава Тюменской области взял в заместители депутата Госдумы от ЛДПР

Губернатор Тюменской области Александр Моор сделал депутата Госдумы от "тюменской матрёшки" Владимира Сысоева своим заместителем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе глав региона.

В должность он вступает сегодня. Курировать будет департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации.

Напомним, в Госдуме Сысоев был первым заместителем председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, представлял фракцию ЛДПР. Известен как близкий партнер тюменского депутата Олега Чемезова. Ранее сообщалось, что, возможно, основные амбиции Владимира Сысоева нацелены на пост губернатора Югры.