Екатеринбургский автохам перекрыл прицепом всю платную парковку и нарушил работу крупного магазина

В Екатеринбурге неизвестный водитель фургона оставил свой прицеп на платной парковке и перекрыл около пяти парковочных мест. Жители не смогли поставить свои машины, а некоторые и вовсе - выехать оттуда. Как рассказали Накануне.RU в "Магнуме", из-за этого прицепа в магазине резко снизился поток клиентов.

"Неизвестный оставил свой прицеп прямо на парковке перед магазином "Магнум" на Луначарского 133. Поток клиентов резко снизился с 20.00 вечера. По началу никто не мог предположить, что причиной этому стало не потепление, а самоуправство некоего мужчины, который так безответственно бросил свою технику", - рассказал сотрудник Александр.

Прицеп также затронул часть проезжей дороги.

Водитель также оставил свои контакты, со словами "Авто не ставить! Я рядом". Ближе к утру прицеп был отогнан.

Напомним, что мэрия Екатеринбурга начала активно бороться с нарушителями, которые не оплачивают парковку. Новые поправки в законе "О полиции", которые 3 августа подписал Владимир Путин, обязывают сотрудников ГИБДД передавать личные данные нарушителей в муниципалитет. Штраф за неоплаченную парковку может составлять от 1 до 3 тыс.руб. Сумма зависит от того, как часто машина попадается на неоплаченной парковке.

Бывший начальник свердловской ГИБДД Юрий Демин неоднократно заявлял, что "платные парковки никакого отношения к безопасности свердловчан и гостей Среднего Урала не имеют" и ГИБДД не может штрафовать за это автовладельцев. Однако принятый в Госдуме законопроект дает возможность органам Госавтоинспекции передавать муниципальным властям данные по собственникам автомобилей.