В Екатеринбурге в муниципальных преференциях отказывают каждому второму заявителю

Комиссия думы Екатеринбурга по муниципальной собственности заслушала информацию, предоставленную городской администрацией о передаче в аренду объектов муниципального нежилого фонда и о предоставлении муниципальных преференций, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По сообщению заместителя начальника департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) Сергея Балакина, на сегодняшний день в областной столице действует 1 тыс. 143 договора аренды, общая площадь объектов составляет более 197 тыс. кв.м, сумма арендной платы по данным договорам - почти 423 млн руб. в год. Заключение договоров аренды осуществляется только по результатам проведения торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения договоров за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом "О защите конкуренции".

В 2018 году поступило 400 запросов о предоставлении муниципальных услуг (290 - о предоставлении преференций и 110 - о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов). В итоге ДУМИ предоставил преференций в виде передачи права аренды объекта 146 арендаторам (площадь объектов составила более 20 тыс. кв.м, арендная плата - 13 млн руб. в год). Также заключено 78 договоров аренды без проведения торгов (площадь объектов - 26 тыс. кв.м, арендная плата - 40 млн руб. в год).

Как пояснил Балакин, начальная (минимальная) цена договора (цена лота) при заключении договора на торгах определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости размера арендной платы в месяц за объект, подготовленного в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. При этом судами приняты решения в пользу ДУМИ по 247 искам, в том числе с требованиями о выселении из занимаемого помещения по 24 искам, на сумму 55,2 млн руб. основного долга, 11 млн руб. пени и более 1 млн руб. штрафа.

Что касается муниципальных преференций, то они предоставляются в виде передачи во временное пользование и (или) пользование имущества без проведения торгов, либо в виде установления льготной платы за пользование муниципальной собственностью. В 2018 году поступило 290 запросов о предоставлении таких преференций от субъектов малого предпринимательства, ДУМИ заключено 146 договоров аренды.

Депутатов интересовало, почему отказали остальным участникам рынка. По словам Балакина, основные причины отказов заключаются в непредоставлении полных пакетов документов, задолженность по налогам, сборам, штрафам и перед муниципальным бюджетом, в том числе по арендной плате.