Американские власти обязали Boeing модифицировать самолеты 737 MAX

Власти США выступили с требованием обязать компанию Boeing модифицировать системы самолетов 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.

Компания должна также внести корректировки в программу обучения пилотов, передает Regnum.

Напомним, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс в кенийский Найроби и потерпел крушение.

В результате крушения эфиопского "Боинга" никто не выжил. На борту находились 157 человек, из которых 149 человек являлись иностранными гражданами 35 государств, а также 8 членов экипажа. При крушении самолета погибли трое граждан России.

Авиакомпании по всему миру отказываются от полетов на лайнерах Boeing 737 Max 8. Среди них - Ethiopian Airlines, Cayman Airways, Royal Air Maroc, MIAT Mongolian Airlines, Aeroméxico. Кроме того, использование данных самолетов временно запретили власти Китая, Индонезии, Сингапура и Вьетнама.