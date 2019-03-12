СМИ: в деле о гибели "Боинга" над Донбассом появился американский след

В Германии вновь заговорили о крушении малазийского "Боинга" над Донбассом в 2014 г. По данным немецкого журнала World Economy, отказ канцлера ФРГ Ангелы Меркель предоставить военную помощь украинским морякам в Керченском проливе может быть связан с тем, что они участвовали в антироссийской провокации совместно с США.

В этой связи допускается, что США могли быть причастны и к уничтожению лайнера над Донбассом летом 2014 г. Кроме того, как передаёт "Полит.Россия", в немецких СМИ также появились подробности исчезновения другого самолёта Malaysia Airlines, в которых утверждается, что борт MH370 пропал над Южно-Китайским морем, попав в зону совместных малайзийско-американских учений.

В конце прошлого года Минобороны РФ обнародовало данные об изготовлении и дальнейшей судьбе ракеты, поразившей "Боинг" над Донбассом. Согласно этой информации, ракета была направлена в часть, дислоцировавшуюся в Украинской ССР, а после распада Советского Союза осталась на вооружении украинской армии. Однако, как отметил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, следствие по делу о гибели "Боинга" фактически проигнорировало данные, предоставленные российской стороной.