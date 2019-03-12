Судебные приставы заявили, что на территории Курганской области нет ни одного коллекторского агентства

Судебные приставы Зауралья заявили, что на территории Курганской области нет ни одного коллекторского агентства, есть только два обособленных подразделения.

Жители региона обращаются с жалобами в УФССП на действия коллекторов, которые находятся в других регионах России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В прошлом году в управление поступило 168 таких обращений, их число увеличилось на 51 по сравнению с 2017 годом.

"Основные причины обращений - нарушение количества звонков и SMS-сообщений. По закону звонить можно не более 1 раза в сутки и всего 2 раза в неделю, в будние дни с 8.00 до 22.00, в выходные и праздничные с 9.00 до 20.00, а встречаться с должником не больше 1 раза в неделю", - добавили в УФССП.