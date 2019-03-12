Под Воронежем спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД

Спецназ ФСБ 11 марта штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области.

Как сообщают местные СМИ, задержан начальник отдела подполковник Анатолий Уваров, ему вменяют получении взятки.

Кроме того, против Уварова уже возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным "Вести-Воронеж", в помещениях отдела прошли обыски.

В ГУ МВД по региону заявили о проведении служебной проверки, передает Regnum. Напомним, что Главк возглавляет бывший начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин.

Ранее суд в Москве не стал арестовывать главу полиции подмосковного Чехова – ему запретили определенные действия на два месяца.

Напомним, в рамках расследования уголовных дел по фактам получения взяток его подчиненными, в жилище у высокопоставленного полицейского проведен обыск. Там был обнаружен пистолет системы ПМ со снаряженным магазином, в котором имелись четыре патрона. При этом номерные обозначения на пистолете были спилены. После этого было возбуждено дело по статье о незаконном обороте оружия, а начальника ОМВД Чехова задержали.