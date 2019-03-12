12 Марта 2019
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Спорт За рубежом

Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского "Реала"

Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского "Реала". Как информирует пресс-служба клуба, контракт с французским специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, что великий в прошлом футболист покинул пост наставника "королевского клуба" в мае 2018 года. С командой он трижды подряд становился обладателем Лиги чемпионов УЕФА, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА, дважды - клубный чемпионат мира, а также по разу становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании.

Как сообщалось ранее, Зидан мог возглавить один из топ-клубов Англии. В частности, говорилось об интересе "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Это уже третья смена тренера в "Реале" в этом сезоне: ранее клуб возглавляли Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари. На данный момент "королевский клуб" идет на третьем месте в чемпионате Испании, уступая лидирующей "Барселоне" 12 очков. На прошлой неделе "Реал" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв с разгромом домашний матч голландскому "Аяксу".

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Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского "Реала"

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Теги: Зинедин Зидан, Реал, возвращение, главный тренер, трофеи



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