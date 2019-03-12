12 Марта 2019
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В Перми рухнул потолок в трехэтажке: жильцам предложили переехать в маневренный фонд

В Перми жителям дома по ул. Социалистическая, 13, где произошло обрушение потолка с потолочным перекрытием в квартире на третьем этаже, предоставят маневренное жилье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Инцидент произошел накануне в трехэтажке в микрорайоне Левшино.

Сразу после обрушения на место ЧП выехали городская служба спасения, УК "Ликас". Администрация района ведет работу с жильцами. Пострадавших в результате инцидента нет. На момент публикации материала известно, что согласие на переселение в маневренный фонд дали пять человек.

обрушение потолка, Социалистическая 13(2019)|Фото: Будни Гайвы

Дом шлакоблочный, 1957 года постройки, аварийный и подлежит расселению. Жильцы в соцсетях отмечают, что подобное ЧП якобы происходит уже не в первый раз.

Сейчас дом обследует специальная комиссия.

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В Перми рухнул потолок в трехэтажке: жильцам предложили переехать в маневренный фонд

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Теги: дом, потолок, аварийный, маневренный фонд



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