В Перми рухнул потолок в трехэтажке: жильцам предложили переехать в маневренный фонд

В Перми жителям дома по ул. Социалистическая, 13, где произошло обрушение потолка с потолочным перекрытием в квартире на третьем этаже, предоставят маневренное жилье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Инцидент произошел накануне в трехэтажке в микрорайоне Левшино.

Сразу после обрушения на место ЧП выехали городская служба спасения, УК "Ликас". Администрация района ведет работу с жильцами. Пострадавших в результате инцидента нет. На момент публикации материала известно, что согласие на переселение в маневренный фонд дали пять человек.

Дом шлакоблочный, 1957 года постройки, аварийный и подлежит расселению. Жильцы в соцсетях отмечают, что подобное ЧП якобы происходит уже не в первый раз.

Сейчас дом обследует специальная комиссия.