12 Марта 2019
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Сын директора ФСБ претендует на пост председателя совета директоров "Запсибкомбанка"

В список кандидатов на должность членов совета директоров "Запсибкомбанка" вошел заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, сын директора ФСБ Денис Бортников. Он может возглавить совет директоров тюменского банка.

Список кандидатов в совет директоров опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации, передает корреспондент Накануне.RU. Наряду с Бортниковым, в список вошли член правления ВТБ Анатолий Печатников и топ-менеджеры банка Денис Братцев, Руслан Еременко.

Всего в состав состав совета директоров ЗСКБ войдут семь человек, орган обновится полностью.

Как сообщало Накануне.RU, ВТБ, закрыл сделку по приобретению более 70% акций "Запсибкомбанка". Банк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе оставшейся доли акций. В январе президентом банка назначен представитель ВТБ Александр Сурин.

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Сын директора ФСБ претендует на пост председателя совета директоров "Запсибкомбанка"

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Теги: Запсибкомбанк, Денис Бортников, ВТБ, Дмитрий Горицкий



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