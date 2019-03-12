12 Марта 2019
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Общество Челябинская область

Борис Дубровский проверил работу новых постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

Губернатор Борис Дубровский проверил работу новых постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Он считает улучшение экологической обстановки одним из основных приоритетов развития города.

"Мы сейчас строим общую межведомственную систему. К ней должны иметь доступ малые и крупные предприятия, которые имеют воздействие на атмосферный воздух", - отметил он.

Губернатор напомнил, что Челябинская область должна стать пилотным регионом после принятия закона о квотировании воздуха.

"Считаем, что во многом мы сможем улучшить качество атмосферного воздуха, в связи с закрытием и рекультивацией свалки и переводом общественного транспорта на газомоторное топливо", – добавил он.

Экоактивисты представили главе области прибор, которым горожане самостоятельно могут замерять атмосферный воздух. Если будут отклонения, челябинцы будут сообщать об этом в минэкологии для дальнейшей проверки.

Борис Дубровский, экология,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"В прошлом году мы поддержали шесть проектов и увидели хорошую отдачу. Поэтому принято решение продолжить субсидирование НКО по экологической теме", – отметил Борис Дубровский.

Отметим, что два новых стационарных поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха размещены по адресу: ул. Мамина, 19Б и пр. Победы, 287.

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Борис Дубровский проверил работу новых постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

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Теги: Борис Дубровский, экология, выбросы, смог, воздух, квоты,



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