В Венесуэле задержаны подозреваемые в атаке на энергосистему страны

В Венесуэле задержали двух человек по подозрению в попытке саботажа на объектах энергосистемы страны. Об этом сообщил президент Николас Мадуро.

Задержанные, по его словам, пытались саботировать работу системы связи на водохранилище Гури, чтобы нарушить процесс восстановления энергоснабжения.

Напомним, на днях в Венесуэле начались перебои с электроснабжением, столица, аэропорт Каракаса и более 20 штатов южноамериканской страны остались без света из-за аварии, был остановлен метрополитен.

Мадуро сообщил, что кибератака на систему государственной энергокомпании Corpoelec на ГЭС им. С. Боливара положила начало обесточиванию.

За кибератакой последовало воздействие электромагнитного импульса, не давшего системе восстановиться, передает Regnum.

Ранее венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо заявил, что намерен попросить Национальную ассамблею ввести режим чрезвычайного положения на территории страны в связи с отсутствием электроэнергии.

По словам политика, объявившего себя президентом, введение режима ЧП позволит запросить международную помощь.