Банки вывели за рубеж 73 млрд

Вывод средств за рубеж через российские банки в 2018 г. уменьшился на 24%, следует из материалов ЦБ. Сумма снизилась до 73 млрд руб.

23 млрд руб. или 32% от общего объема, выведено через авансирование импорта товаров, еще 17 млрд руб. — через переводы по сделкам с услугами. По 8 млрд руб. клиенты вывели по исполнительным документам (через ФССП) и через импорт товаров в рамках Таможенного союза.

Кроме того 7 млрд руб. — через переводы по агентским договорам. Клиенты банков, использующие иные схемы вывода средств за рубеж, вывели 4 млрд руб., или 5% от всего объема, сообщает "Прайм".

Накануне глава Росфинмониторинга доложил Путину о теневом обороте денег: теневой оборот смещается из банковского сектора в другие, в частности в торговый.