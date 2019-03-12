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Общество Свердловская область

Вторая линия метро к 300-летию: Высокинский заключил контракт на проектирование

В Екатеринбурге к 2023 могут построить долгожданную вторую ветку метро. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии горда, Александр Высокинский уже провел несколько совещаний и заключил контракт на проектирование метрополитена.

В приоритетном порядке рассматривается линия метро с запада на восток – с ВИЗ-правобережный до района ЖБИ. По данным муниципалитета, работа по подготовке основных проектных документов велась практически постоянно, но с учетом имеющихся у муниципалитета средств.

"Все будет зависеть от того, насколько качественно мы подготовим всю документацию, от нашей готовности с точки зрения работы с федеральными средствами, какое собственное участие области и города мы покажем в рамках работы с инфраструктурными проектами. Задача сегодня – сделать срез в рамках готовности по направлениям, активизировать работу по проектированию, сделать анализ имеющихся земельных участков, выбрать технологию производства работ и определить какие станции и участки тоннелей нужно строить открытым, а какие подземным способом. Уже затем будем принимать решения по этапам, чтобы все завершить к 2023 году", - сообщил Высокинский.

метрополитен, вагоны метро(2019)|Фото: Накануне.RU

В ближайшее время главы подразделений должны подготовить план работы на 2019-2020 годы с перечнем мероприятий и их стоимостью. Соответствующие контракты заключены и с Уральским проектно-изыскательским институтом транспортного строительства (Уралгипротранс).

Андрей Панаиотиди, Александр Высокинский, метро, метрополитен, эскалатор(2019)|Фото: Накануне.RU

Глава Свердловской области говорил ранее, что регион уже начал подготовку документов по строительству метро в сторону жилого района на ВИЗе. Власти решили не останавливаться и застроить место, планировавшееся для "Экспо-парка" на берегу Верх-Исетского пруда, жилыми комплексами. "Экспо-парк" должны были построить для всемирной выставки "Экспо-2025", но столица Урала во второй раз не смогла стать победителем.

Ранее Александр Высокинский предложил построить в городе канатную дорогу. По замыслу градоначальника, в Екатеринбурге можно построить линии канатной дороги, соединяющие станцию метро "Ботаническая" с жилыми районами Академический и Химмаш. При этом "воздушка", считает Высокинский, должна обойтись дешевле организации трамвайного движения.

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Вторая линия метро к 300-летию: Высокинский заключил контракт на проектирование

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Теги: метро, екатеринбург, александр высокинский, транспорт, строительство



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