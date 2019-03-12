12 Марта 2019
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Происшествия За рубежом

МакГрегор угодил в очередной скандал: боец разбил телефон фаната

Известный боец смешанных единоборств (ММА) Конор МакГрегор угодил в очередной скандал. На этот раз его задержали в США, передает корреспондент Накануне.RU.

По сообщениям зарубежных СМИ, Конор был задержан из-за того, что разбил телефон своего фаната, который пытался его заснять. Утверждается, что боец выхватил гаджет из рук, бросил на землю и растоптал, а после этого поднял обломки и прихватил с собой. МакГрегора задержали и доставили в участок.

Пока бойцу предъявлены обвинения в грабеже и преступлении против собственности. Дальнейшую его судьбу решит суд.

Напомним, это уже не первый скандал с участием Конора МакГрегора: в июле прошлого года ему вынесли приговор за инцидент с нападением на автобус в Нью-Йорке. Тогда ирландец получил всего лишь несколько дней общественных работ.

В ноябре МакГрегора оштрафовали и лишили водительских прав за превышение скорости.

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МакГрегор угодил в очередной скандал: боец разбил телефон фаната

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Теги: МакГрегор, боец, телефон, скандал



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