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Общество

Штаты обвинили "Роснефть" в покупке нефти у Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил “Роснефть” и ее руководство в покупке сырой нефти у Венесуэлы в обход американских санкций.
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"Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин продолжает протягивать спасательный круг режиму (законным властям Венесуэлы - ред.)", - приводит слова Помпео "РИА Новости".

Помимо этого, он обвинил российские компании в "скупке золотого запаса" Венесуэлы.

"Российские компании продолжают по сей день пытаться помогать режиму Мадуро, превращая золотые запасы страны в наличность", - утверждает госсекретарь.

Как сообщало Накануне.RU, Вашингтон ввел санкции в отношении "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Вашингтон не исключает введения вторичных санкций против государств, сотрудничающих с правительством действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Штаты обвинили "Роснефть" в покупке нефти у Венесуэлы

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Теги: Роснефть, санкции, Венесуэла



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