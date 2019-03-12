12 Марта 2019
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Спорт В России

Фигуристка Елизавета Туктамышева с юмором отнеслась к ситуации с "пролетом" мимо ЧМ

22-летняя фигуристка-одиночница Елизавета Туктамышева доказала, что имеет не только огромную силу воли, но еще и недюжинное чувство юмора.

Недавно стало известно, что она не поедет на Чемпионат мира по фигурному катанию в Японию, хотя ее программа сложнее, чем у Евгении Медведевой, занявшей "вакантное" место в сборной России. В день объявления состава сборной Елизавета написала в соцсетях: "Внутри меня жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец и вернусь".

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Лиза - самая "возрастная" среди российских топовых фигуристок, она каталась среди взрослых еще тогда, когда нынешние звезды ходили в юниорках.

И вот теперь Туктамышева даже оценила работы конкурса мемов, который проводил паблик поклонников фигурного катания. Лучшие работы фигуристка опубликовала на своей странице в Instagram, несмотря на то, что некоторые из них достаточно жестко "прошлись" по ее непопаданию в сборную.

"Вот и закончился конкурс мемов, который проходил в группе Вконтакте "Фегурка". Всем огромное спасибо за работы, я от души посмеялась. Как и обещала, выкладываю лучшие работы в свой инстаграм", - написала Лиза. Поклонники оценили мужество и иронию звезды фигурного катания и написали ей множество комплиментов.

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Фигуристка Елизавета Туктамышева с юмором отнеслась к ситуации с "пролетом" мимо ЧМ

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Теги: елизавета туктамышева, чм по фигурному катанию, евгения медведева



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