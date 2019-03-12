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Происшествия Курганская область

Чебыкину не удалось добиться изменения приговора с помощью характеристик от мэров

Курганский областной суд 12 марта оставил в силе приговор бывшего замгубернатора Зауралья Сергею Чебыкину, передает корреспондент Накануне.RU.

Адвокат Чебыкина предоставила коллегии суда характеристики на экс-замгубернатора. "Вот положительные характеристики от известных предпринимателей на моего подзащитного, прошу ознакомиться", - отметила адвокат.

Сам Сергей Чебыкин не присутствовал на заседании в Курганском областном суде. Не было также организовано и видеоконференцсвязи.

В частности, характеристики на Чебыкина написали глава города Шадринска Людмила Новикова, экс-мэр Кургана Сергей Руденко, депутат Курганской областной думы Елена Воронович и другие.

Прокурор попросил оставить приговор Курганского городского суда без изменения, а апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения.

суд, бывший заместитель губернатора Курганской области Сергей Чебыкин,(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Курганский городской суд 15 января вынес приговор бывшему заместителю губернатора Курганской области Сергею Чебыкину. Экс-чиновник был признан виновным в превышении должностных полномочий, суд назначил ему наказание в виде трех лет заключения в колонии общего режима.

Прокурор просил для Чебыкина 4 года лишения свободы условно.

Напомним, 26 июля прошлого года суд поместил Чебыкина под домашний арест. До этого, утром 24 июля в правительстве Зауралья появились сотрудники регионального управления ФСБ России, они провели обыски, после чего задержали Сергея Чебыкина.

Суть обвинения состояла в том, что Сергей Чебыкин, находясь в должности замгубернатора Зауралья, подписал распоряжение, согласно которому директор Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области был обязан заключить договор поручительства между ООО "Уральский топливный союз" и банком на 16 млн рублей по кредиту в 28 млн рублей.

Чебыкин знал, что заявку "Уральского топливного союза" ранее отклоняли дважды по причине того, что фирма по закону не могла получить господдержку, но решил помочь ООО. Свои обязательства по кредиту организация не выполнила, а на Гарантийный фонд малого предпринимательства суд возложил обязанности вернуть 16 млн рублей. Тут-то и вскрылось, что "гарантом" в сделке ранее выступил Сергей Чебыкин.

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Чебыкину не удалось добиться изменения приговора с помощью характеристик от мэров

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Теги: Сергей Чебыкин, уголовное дело, приговор, суд, Курган, замгубернатора, обжалование



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