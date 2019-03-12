12 Марта 2019
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Общество В России

Шнуров сочинил про Собчак матерный стишок

Сергей Шнуров продолжает наносить удары своим сатирическим слогом по всем ньюсмейкерам. Например, по Ксении Собчак, которая раньше бодро отплясывала на концертах "Ленинграда", но теперь предпочитает дружить не со Шнуром, а с его бывшей супругой Матильдой.

Многие пользователи считают, что это немного бесит Шнурова, вот он и не упускает возможности прополоскать Ксению. Тем более и повод выдался – Собчак и Виторган объявили о разводе.

И вот что по этому поводу выдал Шнуров в Instagram:

"Новости читаю, там везде про Ксюху,

Я бельё чужое ненавижу нюхать,

И вообще совсем не профессор в этом,

Но выступлю её я апологетом.

Строила любовь, а вышло, как обычно,

В стиле рококо околостоличном.

Направления разные, но а суть едва,

Чтоб она ни делала, всё один дом два.

Траги-драма-фарс в духе "я ****",

Как актрисой я восхищаюсь ею.

Журналист, политик, блогер и эм си,

Знает вся Россия, кого ни спроси.

Стильная и сильная, на глубоких щах,

Кто сравнится с нею в правильных вещах?

С благодарностью и любовью всё

И везде, и всем, мудрости несёт,

Честно, от души и глазами хлопая,

Не со зла она, просто хитрожопая".

Собчак без ответа этот выпад не оставила. На своей странице телеведущая пишет: "Мне очень приятно, что каждый день мои фолловеры дают мне обратную связь! Каждый в меру своего таланта, но все стараются: кто-то текстик напишет, а кто-то и стихи... Я благодарна всем! Извините ,что не могу вам всем отвечать персонально, но ваш звонок очень важен для нас!! не обижайтесь! Чмоки-чмоки".

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Шнуров сочинил про Собчак матерный стишок

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Теги: сергей шнуров, ксения собчак, стихи, мат, развод собчак и виторгана



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