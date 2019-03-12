Экономике Крыма предсказали бурный рост

Экономика Крыма в 2020–2030 годах будет расти в среднем на 5–6% в год.

Такие данные содержатся в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Резкий скачок валового регионального продукта обусловлен увеличением туристического потока на полуостров за счет улучшения его транспортной доступности: полноценного использования моста через Керченский пролив, а также автомобильного и железнодорожного сообщений. По словам экспертов, в 2030 года турпоток может увеличиться на 60%, а совокупный эффект от доходов в туристической отрасли Крыма составит 240 млрд руб.

В ближайшие 10 лет валовой региональный продукт Крыма будет ежегодно увеличиваться на 5–6%, однако после 2030 года темпы экономического роста полуострова замедлятся до 2%, сообщают "Известия".

Тем временем, в конце 2019 года можно будет проехать по Крымскому мосту на поезде. КЖД назвала дату старта продаж билетов на поезда, идущие по новому мосту - 9 декабря 2019 года.

Стартовыми городами сообщения с Крымом станут Москва, Мурманск, Екатеринбург, Петербург, Брянск и Кисловодск. Составы будут курсировать до Симферополя, Севастополя и Евпатории. Всего на маршрут планируется поставить в тестовом режиме 10 пар поездов.

Напомним, автомобильная часть моста была открыта 15 мая 2018 года.