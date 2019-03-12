12 Марта 2019
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Экономика В России

Visa одобрит покупки без пин-кода до 3 тысяч рублей

Платежная система Visa разрешит не вводить пин-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тыс. руб.

В настоящее время пин-код необходимо вводить, если операция превышает 1 тыс. руб. Требования международной платежной системы затронут все банки, которые сотрудничают с Visa.

Как ожидается, это произойдет в середине апреля 2019 года.

Вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек объясняет новые правила макроэкономической ситуацией и конъюнктурой рынка. По мнению начальника управления транзакционного бизнеса банка "Открытие" Дмитрия Бочерова, новые правила сделают бесконтактные платежи удобнее для клиентов.

Тем временем, ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов говорит, что есть риск роста числа мошенничеств, связанных с физической кражей карты, сообщает РБК.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ с просьбой возбудить дело в отношении платежных систем Visa и Mastercard.

Ритейл заявил о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях международных платежных систем Visa и Mastercard, а именно о злоупотреблении доминирующим положением, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление. Ассоциации считают, что признаки нарушения закона о защите конкуренции усматриваются в действиях платежных систем по установлению размера межбанковской комиссии (МБК). Она влияет на размер торговой уступки — суммарной комиссии, которую банк-участник платежной системы взимает с продавца товара или с поставщика услуги.

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Visa одобрит покупки без пин-кода до 3 тысяч рублей

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Теги: Visa, покупки, банки



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Ранее 28.02.2019 07:57 Мск Ритейл просит ФАС возбудить дело против Visa и Mastercard

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