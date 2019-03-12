США введут санкции против "Северного потока-2"

Американские власти рассматривают дополнительные санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщил министр энергетики США Рик Перри, вопросы дополнительных санкций находятся в стадии рассмотрения.

"США очень ясно заявляют - мы не считаем, что этот проект имеет экономические основы. Наш сигнал европейским странам - мы считаем, что для вас имеет смысл иметь большое количество источников топлива, поставщиков и маршрутов. "Северный поток-2" не экономический, это больше политический трубопровод. Мы это не поддерживаем", - отметил Перри, сообщает РИА "Новости".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ноябре прошлого года Киев договорился с США вместе противодействовать "Северному потоку-2". На днях канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейские страны достигли соглашения по вопросу газопровода "Северный поток-2".

В феврале канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил о намерении продолжить продвигать проект "Северный поток – 2".