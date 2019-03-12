Свердловская область лидирует среди регионов по смертности от ВИЧ

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области в лидерах России по смертности от ВИЧ в 2018 году.

В данных регионах этот показатель вырос более чем на 10% за год. Лидером по смертности от вируса иммунодефицита человека стала Кемеровская область, где в прошлом году скончались от ВИЧ 1 тыс. 750 человек. Коэффициент смертности от ВИЧ составляет 65,1 случая на 100 тыс. жителей региона. Для сравнения, в Зимбабве и ЮАР — странах с самой высокой смертностью от вируса — этот показатель составил 133 и 190 умерших на 100 тыс. жителей соответственно.

В Иркутской области коэффициент смертности от ВИЧ — 42,4 случая на 100 тыс. жителей, или три-четыре человека из каждой сотни умерших.

В Свердловской области от ВИЧ скончались более 1,6 тыс. человек, коэффициент смертности составил 38,1 случая на 100 тыс. В этих регионах смертность от ВИЧ также больше, чем от всех произошедших в регионе убийств, самоубийств и ДТП вместе взятых, сообщает РБК.

Напомним, по итогам 2017 года Свердловская область также попала в тройку по уровню заболеваемости ВИЧ. Лидером по заболеваниям являлась Кемеровская область. Там было зарегистрировано 174,5 новых случаев на 100 тыс. населения, следом с показателем 134,0 шла Иркутская область. Тройку лидеров замыкала Свердловская область - 128,1.

ВИЧ поражает клетки иммунной системы, в результате чего работа иммунной системы угнетается и развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД), организм больного теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей, возникают вторичные оппортунистические заболевания, которые не характерны для людей с нормальным иммунным статусом. Без врачебного вмешательства оппортунистические заболевания вызывают смерть пациента в среднем через 9—11 лет после заражения, сообщает Wikipedia.