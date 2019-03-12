В Совфеде прокомментировали инцидент с пермяком, которому начислили 2 млн рублей за квартплату

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, который ранее сообщил, что россияне в два раза переплачивают за коммунальные услуги.

"В Перми владельцу двушки выставили счет на 2,2 млн руб., подсчитав, что на 40 кв. м проживает 4050 человек! Наши управляющие компании никогда не "ошибаются" в пользу граждан", – написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что россияне по большинству жилищно-коммунальных услуг переплачивают более 100% их себестоимости. "Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья", – сказал Артемьев.

Напомним, жителям Перми выставили квитанции, сумма в которых составляет несколько миллионов рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, с проблемой сильно завышенных платежей столкнулись 2,5 тыс. жильцов.

Астрономические суммы в квитанциях пермяки увидели из-за ошибки УК. Например, в квартире одного из "пострадавших" по ошибке прописали 4 тыс. человек, а потом стали требовать за них 2 млн руб. квартплаты.