В Екатеринбурге запустили движение по проспекту Академика Сахарова

Администрация Екатеринбурга завершила процедуру приемки на баланс муниципалитета проспекта Академика Сахарова в микрорайоне Академическом.

Движение по новой магистрали было запущено вечером 11 марта. Как сообщил начальник отдела благоустройства, транспорта и связи администрации Ленинского района Иван Стариков, участок от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Амундсена протяженностью 2,5 км, уже принят на обслуживание районным дорожно-эксплуатационным управлением.

Проезжая часть представляет собой магистраль с тремя рядами движения в каждом направлении и разделительной полосой безопасности. С двух сторон новой улицы проложены тротуары, а также обустроены велодорожки. Новая дорога оборудована системой наружного освещения и остановками общественного транспорта.