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Экономика Челябинская область Уральский ФО

В 2018 году бизнес на Южном Урале получил от властей гарантийных обязательств на 5,6 млрд рублей

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский похвастался поддержкой малого и среднего бизнеса в регионе по итогам прошедшего года.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, в 2018 году субъекты малого и среднего предпринимательства получили гарантийных обязательств на 5,6 млрд руб., а всего было привлечено кредитных средств на сумму более чем 12 млрд.

Дубровский озвучил цифры в ходе рабочей встречи с президентом общероссийской организации "ОПОРа России" Александром Калининым, вице-президентами организации Артемом Артемьевым и Николаем Дунаевым. На мероприятии присутствовал также "профильный" вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Предпринимателям Челябинской области было оказано более 30 тыс. различных услуг со стороны властных органов, взаимодействие происходит на площадках "Территории бизнеса".

Александр Калинин, начинавший бизнес в Челябинске, в свою очередь отметил важность развития возможностей экспорта для малого и среднего бизнеса. Институты поддержки в Челябинской области, по его словам, для этого имеются. Важнейшая цель – участие южноуральского бизнеса и предприятий в летней выставке ЭКСПО, которая пройдет в Харбине.

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В 2018 году бизнес на Южном Урале получил от властей гарантийных обязательств на 5,6 млрд рублей

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Теги: Борис Дубровский, Александр Калинин, Артем Артемьев, Николай Дунаев, Руслан Гаттаров, ОПОРа России, ЭКСПО-2019, бизнес



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