Сбербанк увеличивает возраст заемщика до 80 лет

Сбербанк вновь запустил "Потребительский кредит под поручительство", увеличив предельный возраст заемщика с 70 до 80 лет.

Это специальный кредит для молодежи и пенсионеров, который могут получить его только лица в возрасте от 18 до 20 лет и от 60 до 80 лет, в том числе не являющиеся зарплатными клиентами банка. К 80 годам кредит под поручительство должен быть погашен. Максимальный возраст заемщика потребительского кредита без обеспечения к моменту его погашения по-прежнему составляет 70 лет.

Сейчас заемщики в возрасте до 21 года могут получить необеспеченный кредит наличными, только если получают зарплату через Сбербанк.

Кредит под поручительство Сбербанк будет выдавать на срок 3–60 месяцев на сумму от 300 тыс. до 3 млн руб.

До сих пор Сбербанк выдавал кредиты под поручительство только владельцам личных подсобных хозяйств на их развитие. Госбанк перестал выдавать потребительские кредиты под поручительство физических лиц в мае 2018 года, сообщают "Ведомости".

Ранее глава Сбербанка Герман Греф выразил уверенность, что процентные ставки по кредитам опустятся только к концу этого года. По его словам, при этом сам банк пока изменять их не планирует. Греф подчеркнул, что динамика процентных ставок в Сбербанке будет зависеть от ключевой ставки, устанавливаемой Центробанком, а также от инфляции. По мнению главы банка, она стабилизируется только во втором полугодии.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году в России было выдано рекордное количество ипотечных кредитов.