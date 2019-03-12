Сбербанк увеличивает возраст заемщика до 80 лет

12 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Сбербанк увеличивает возраст заемщика до 80 лет

Сбербанк вновь запустил "Потребительский кредит под поручительство", увеличив предельный возраст заемщика с 70 до 80 лет.

Это специальный кредит для молодежи и пенсионеров, который могут получить его только лица в возрасте от 18 до 20 лет и от 60 до 80 лет, в том числе не являющиеся зарплатными клиентами банка. К 80 годам кредит под поручительство должен быть погашен. Максимальный возраст заемщика потребительского кредита без обеспечения к моменту его погашения по-прежнему составляет 70 лет.

Сейчас заемщики в возрасте до 21 года могут получить необеспеченный кредит наличными, только если получают зарплату через Сбербанк.

Кредит под поручительство Сбербанк будет выдавать на срок 3–60 месяцев на сумму от 300 тыс. до 3 млн руб.

До сих пор Сбербанк выдавал кредиты под поручительство только владельцам личных подсобных хозяйств на их развитие. Госбанк перестал выдавать потребительские кредиты под поручительство физических лиц в мае 2018 года, сообщают "Ведомости".

Ранее глава Сбербанка Герман Греф выразил уверенность, что процентные ставки по кредитам опустятся только к концу этого года. По его словам, при этом сам банк пока изменять их не планирует. Греф подчеркнул, что динамика процентных ставок в Сбербанке будет зависеть от ключевой ставки, устанавливаемой Центробанком, а также от инфляции. По мнению главы банка, она стабилизируется только во втором полугодии.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году в России было выдано рекордное количество ипотечных кредитов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сбербанк увеличивает возраст заемщика до 80 лет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сбербанк, кредит, займ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 64

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети