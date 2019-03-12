12 Марта 2019
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Политика За рубежом

Трамп просил полмиллиарда долларов на "борьбу с пагубным влиянием России"

Белый дом опубликовал проект бюджета США на 2020 финансовый год, который начинается с 1 октября 2019 года.

Общий объем расходов — $4,74 трлн против $4,5 трлн в 2019 году. Ожидаемый дефицит составит $1,1 трлн. Из этих расходов $500 млн предлагается выделить на "борьбу с пагубным влиянием России" в "Европе, Евразии и Центральной Азии". Средства предполагается направить, в том числе, на укрепление безопасности, защиту территориальной целостности американских союзников, поддержку попыток партнеров США уйти от использования российской военной техники.

Бюджетные деньги также предполагается направить на то, чтобы "устранить слабые места в макроэкономической среде, которые российское государство намерено использовать в своих интересах, — к примеру, энергетическая зависимость и торговля", сообщает РБК.

Напомним, Пентагон готовит разработку новой стратегии ведения военных действий против российских и китайских властей. На это американское военное ведомство потратит $135 млн. Согласно плану военных, проникновение вглубь России и Китая будет "скрытным". Как сообщил начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Дэвид Голдфайн, "это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане".

Как сообщалось ранее, еще один план американских властей - лишить Россию и Китай доминирующего положения в Арктике. Как заявил командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, США планируют направить один или два крупных корабля ВМФ "вверх и через полюс" для защиты суверенитета США в Арктике. Это называется "операцией свободы навигации".

Американский адмирал опасается участия Пекина в проекте продвигаемого Россией Северного морского пути. США не заинтересованы в этом маршруте, так как он мелок для американских судов.

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Трамп просил полмиллиарда долларов на "борьбу с пагубным влиянием России"

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Теги: США, Дональд Трамп, бюджет



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