12 Марта 2019
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Экономика В России За рубежом

Американские власти ввели санкции против российско-венесуэльского банка

Вашингтон ввел санкции в отношении "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

Как сообщает Минфин США, учреждению грозит заморозка активов в американской юрисдикции, а также запрет американским физическим и юридическим лицам на сделки с данным банком.

Согласно последним данным Банка России, по состоянию на 6 апреля 2018 года владельцем почти 50% акций "Еврофинанс Моснарбанк" было Министерство экономики, финансов и госбанков Венесуэлы, пакеты в чуть более 25% контролировали Газпромбанк и ВТБ, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, Вашингтон не исключает введения вторичных санкций против государств, сотрудничающих с правительством действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил спрецпредставитель США по Боливарианской республике Эллиотт Абрамс.

"Такая возможность, разумеется, есть, это будет зависеть от поведения режима", — передаёт его слова "РИА Новости".

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи латиноамериканской страны и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента страны вместо Мадуро, недавно возглавившего республику во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США.

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Американские власти ввели санкции против российско-венесуэльского банка

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Теги: санкции, Россия, Венесуэла, банк



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