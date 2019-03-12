В Якутии при сходе снега с крыши дома погиб ребенок

В Якутии расследуется уголовное дело после гибели 8-летнего мальчика при сходе снега с крыши дома.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Якутии, инцидент произошел в поселке Нижний Куранах. Дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

7 марта ребенок по время прогулки залез на крышу одноэтажного дома. В это время скопившаяся на нем снежная масса сошла вниз вместе с мальчиком и завалила его. Как установила экспертиза, ребенок умер от переохлаждения.

Как сообщается, дом не обслуживался коммунальными службами. В нем проживала одна семья по договору социального найма.