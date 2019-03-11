Минфин РФ внёс в кабмин законопроект о продлении амнистии капитала

Минфин РФ внёс на рассмотрение правительства законопроект о третьем этапе амнистии капитала, заявил замглавы ведомства Илья Трунин.

Подать соответствующую декларацию, по его словам, можно будет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года.

"Но если закон будет принят раньше, то, может быть, и раньше", — цитирует Трунина ТАСС. Замглавы Минфина уточнил, что срок действия третьего этапа составит год.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, о возможном продлении на год амнистии капитала для ряда категорий бизнесменов заявил президент РФ Владимир Путин.