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Экономика В России

Минфин РФ внёс в кабмин законопроект о продлении амнистии капитала

Минфин РФ внёс на рассмотрение правительства законопроект о третьем этапе амнистии капитала, заявил замглавы ведомства Илья Трунин.

Подать соответствующую декларацию, по его словам, можно будет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года.

"Но если закон будет принят раньше, то, может быть, и раньше", — цитирует Трунина ТАСС. Замглавы Минфина уточнил, что срок действия третьего этапа составит год.

Илья Трунин, (2016)|Фото: РИА "Новости"

Ранее, как сообщало Накануне.RU, о возможном продлении на год амнистии капитала для ряда категорий бизнесменов заявил президент РФ Владимир Путин.

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Минфин РФ внёс в кабмин законопроект о продлении амнистии капитала

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Теги: Минфин РФ, Илья Трунин, амнистия капитала



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